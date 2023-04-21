Бывшие сотрудники антитеррористического центра получили сроки за теракт в Знаменском

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор трем бывшим сотрудникам антитеррористического центра Чечни по делу о теракте в селе Знаменское (Чечня) в июле 2005 года, в результате которого погибло 15 человек, еще более 30 были ранены, сообщило управление Генпрокуратуры по СКФО и ЮФО.

Подсудимые - бывшие сотрудники антитеррористического центра - Рустам Булуев, Руслан Наматов и Артур Ушаев. Они получили сроки от 21 до 24 лет колонии строгого режима.

Их признали виновными по ч. 2 ст. 209 УК (участие в банде), ч. 3 ст. 205 УК (акт терроризма), п. "а" ч. 3 ст. 126 УК (похищение человека), ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащего), пп. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 3 ст. 222 УК (незаконный оборот оружия и взрывного устройства). Двое из них также причастны к похищению человека (п. "а" ч. 3 ст. 126 УК).

В июле 2005 года бандиты похитили и убили жителя станицы Новощедринской Шелковского района, тело переодели в форму старшего лейтенанта ВС России, положили в автомобиль, припарковали машину в селе Знаменское, после чего Булуев обстрелял ее , выяснило следствие. Когда возле автотранспорта собрались местные жители и сотрудники правоохранительных органов, Заитов привел в действие взрывное устройство, находившееся в машине. Ушаев также принимал участие в теракте. В результате погибли 10 сотрудников МВД России, один сотрудник ФСБ России и четыре гражданских лица. Кроме того, пострадали 10 сотрудников МВД и 26 гражданских лиц.

Другие участники банды - Агамерзаев, Витригов и Тунтуев, - были осуждены к длительным срокам лишения свободы, а Арсанакаев и Заитов ликвидированы при посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Приведенное в действие взрывное устройство оценили в почти 10 кг в тротиловом эквиваленте.