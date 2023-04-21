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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

РФ и Непал обсуждают возможность поставок в республику вертолетов, автомобилей и зерна

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и председатель Национального собрания Федерального парламента Непала Ганеш Прасад Тимилсина в пятницу обсудили возможность поставки в республику российских вертолетов и автомобилей, а также зерна и химических удобрений, сообщила пресс-служба зампреда правительства.

"Дмитрий Чернышенко и Ганеш Прасад Тимилсина также обсудили возможность поставок зерна, химических удобрений, российских вертолетов и автомобилей в Непал, сотрудничество в организации шахматного турнира", - говорится в сообщении пресс-службы Чернышенко.

Также на встрече в пятницу обсуждались вопросы возобновления прямого авиасообщения между Россией и Непалом, сотрудничество стран в инфраструктурных проектах по строительству метро и железных дорог, автодорог и гидроэлектростанции, увеличение в российских вузах квот для непальских студентов на инженерных и медицинских специальностях, добавили в пресс-службе.

Россия правительство Дмитрий Чернышенко Непал
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