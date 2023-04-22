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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:10

Что произошло за день: суббота, 22 апреля

Боеприпас в Белгороде, высылка немецких дипломатов и посреднические усилия Финляндии

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Жителей 17 домов вблизи места взрыва в Белгороде эвакуировали из-за взрывоопасного предмета. Из-за снаряда вводили режим ЧС регионального уровня. Боеприпас вывезли и уничтожили. На месте обнаружения 20 апреля произошел взрыв, Минобороны РФ объяснило его нештатным сходом авиационного боеприпаса.

- МИД РФ принял решение об ответной высылке германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в стране. По данным немецких СМИ, будут высланы 34 человека.

- В ЕС задумались о запрете транзита товаров через Россию. Польша, Эстония и Литва настаивают на запрете транзита товаров и технологий, которые могут быть использованы российской военной, авиационной и космической промышленностью.

- Первая партия подпавших под санкции минеральных удобрений из РФ отправлена из Латвии в Кению. Это первая партия из 200 000 тонн удобрений, которые принадлежат компаниям РФ, находящимся под санкциями ЕС, и хранятся на территории Латвии. В ближайшее время Всемирная продовольственная программа планирует вывезти из Латвии еще несколько партий удобрений.

- Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Красноярске. Экипаж следовавшего из Таиланда Boeing сообщил о нештатной ситуации на борту на фоне отказа техники. Транспортная прокуратура организовала проверку.

- В Хельсинки заявили, что страна уже не может быть посредником в украинском кризисе. Президент Финляндии считает, что возможности для посредничества утрачены после вступления в НАТО.

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