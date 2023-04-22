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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:10

Снаряд из жилого сектора Белгорода вывезен

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Саперы вывезли снаряд с территории жилого сектора в Белгороде, где введен режим ЧС регионального уровня, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Людей начинаем постепенно возвращать в их квартиры", - отметил он.

В субботу в районе дома номер 15 на улице Шаландина в Белгороде был обнаружен взрывоопасный предмет. В связи с этим было принято решение провести эвакуацию 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров.

В городе был введен режим ЧС регионального значения.

20 апреля стало известно о взрыве в центре Белгорода и образовавшейся воронке радиусом 20 метров. Были зафиксированы разрушения в квартирах дома номер 15 на улице Шаландина, 15, а также повреждены шесть автомобилей.

Минобороны РФ объяснило произошедшее нештатным сходом авиационного боеприпаса у самолета Су-34 ВКС при выполнении полета над Белгородом.

Белгород Вячеслав Гладков
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