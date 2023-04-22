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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:10

Боеприпас, из-за которого эвакуировали людей в Белгороде, уничтожили

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своём телеграм-канале о ликвидации взрывоопасного предмета, обнаруженного в центре Белгорода.

Утром в районе дома номер 15 на улице Шаландина в Белгороде был обнаружен взрывоопасный предмет. В связи с этим было принято решение провести эвакуацию 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров. В городе ввели режим ЧС регионального значения.

Позднее Гладков сообщил, что после вывоза боеприпаса жильцы стали возвращаться в свои квартиры.

20 апреля стало известно о взрыве в центре Белгорода и образовавшейся воронке радиусом 20 метров. Были зафиксированы разрушения в квартирах дома номер 15 на улице Шаландина, повреждены шесть автомобилей. Минобороны РФ объяснило произошедшее нештатным сходом авиационного боеприпаса у самолета Су-34 ВКС при выполнении полета над Белгородом.

Вячеслав Гладков Белгород Белгородская область
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