Жителей 17 домов вблизи места взрыва в Белгороде эвакуируют из-за взрывоопасного предмета

Последствия взрыва в Белгороде Фото: Павел Колядин/ТАСС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Взрывоопасный предмет обнаружен вблизи места взрыва в центре Белгорода, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Саперами был найден взрывоопасный предмет. Взрывотехники Минобороны РФ приняли решение обезвредить его на полигоне", - написал он в субботу в своем телеграм-канале.

Также глава региона сообщил, что принято решение провести эвакуацию 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров.

"По предварительным данным, это более 3 тыс. человек. Всем, кому будет необходима помощь по временному размещению, она будет оказана", - уточнил Гладков. Граждане будут переведены в пункты временного размещения.

О взрыве в центре Белгорода и образовавшейся воронке радиусом 20 метров Гладков сообщал 20 апреля. Были зафиксированы разрушения в квартирах жилого дома, расположенного на улице Шаландина, 15, а также повреждены шесть автомобилей.

Минобороны РФ объяснило произошедшее нештатным сходом авиационного боеприпаса у самолета Су-34 ВКС при выполнении полета над Белгородом.