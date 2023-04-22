Режим ЧС регионального уровня введен в Белгороде после обнаружения взрывоопасного предмета

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Белгороде введен режим ЧС регионального уровня, заявил начальник Главного управления МЧС России по Белгородской области Сергей Потапов.

В субботу в районе дома номер 15 на улице Шаландина в Белгороде был обнаружен взрывоопасный предмет. В связи с этим было принято решение провести эвакуацию 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров.

20 апреля стало известно о взрыве в центре Белгорода и образовавшейся воронке радиусом 20 метров. Были зафиксированы разрушения в квартирах дома номер 15 на улице Шаландина, 15, а также повреждены шесть автомобилей.

Минобороны РФ объяснило произошедшее нештатным сходом авиационного боеприпаса у самолета Су-34 ВКС при выполнении полета над Белгородом.