Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Ташкентской области призвали использовать узбекский язык вместо русского

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Власти города Чирчик Ташкентской области запустили "челендж" с призывом говорить на узбекском языке. Инициатива вызвала неоднозначную реакцию, пользователи в соцсетях рассматривают ее как ограничение использования русского языка.

Администрация распространила фотографии с листовками на дверях общественных заведений, магазинов и в транспорте, где напротив слов на узбекском языке ставится галочка, а напротив их перевода на русском - крестик.

Представитель хокимиата (администрации) Ташкентской области пояснил "Интерфаксу", что таким образом местные власти попытались привлечь внимание к изучению узбекского языка.

"Эту инициативу нельзя рассматривать как запрет на общение на русском языке", - считает собеседник агентства.

Между тем в городе повсюду вывески и объявления размещены на узбекском, русском и даже на английском языках.

В Узбекистане закон "О государственном языке" был принят в 1989 года. В 1995 году он был принят в новой редакции и устанавливал требование вести работу в органах госвласти и управления, а также предприятиях и организациях на узбекском языке. С 15 сентября 2020 года в стране вступили в силу поправки к закону "О гражданстве", которые предусматривают требование знания узбекского языка для получения гражданства республики.

Узбекистан

Новости

Исполнитель роли капитана Кирка из "Стартрека" отправится в суборбитальный полет

Исполнитель роли капитана Кирка из "Стартрека" отправится в суборбитальный полет

Сбой произошел в работе Facebook, WhatsApp и Instagram

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Журналист "КП в Беларуси" допрошен в качестве подозреваемого

Журналист "КП в Беларуси" допрошен в качестве подозреваемого

Лидеры ряда стран после публикации "досье Пандоры" заявили, что не нарушали закон

Лидеры ряда стран после публикации "досье Пандоры" заявили, что не нарушали закон

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине и физиологии

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине и физиологии

В парламенте Японии избрали Фумио Кисиду премьер-министром

Что случилось этой ночью: понедельник, 4 октября

Власти Калифорнии назвали экологической катастрофой разлив нефти у побережья штата

Власти Калифорнии назвали экологической катастрофой разлив нефти у побережья штата

Правительство Японии ушло в отставку

Правительство Японии ушло в отставку
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });