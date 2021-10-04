В Ташкентской области призвали использовать узбекский язык вместо русского

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Власти города Чирчик Ташкентской области запустили "челендж" с призывом говорить на узбекском языке. Инициатива вызвала неоднозначную реакцию, пользователи в соцсетях рассматривают ее как ограничение использования русского языка.

Администрация распространила фотографии с листовками на дверях общественных заведений, магазинов и в транспорте, где напротив слов на узбекском языке ставится галочка, а напротив их перевода на русском - крестик.

Представитель хокимиата (администрации) Ташкентской области пояснил "Интерфаксу", что таким образом местные власти попытались привлечь внимание к изучению узбекского языка.

"Эту инициативу нельзя рассматривать как запрет на общение на русском языке", - считает собеседник агентства.

Между тем в городе повсюду вывески и объявления размещены на узбекском, русском и даже на английском языках.

В Узбекистане закон "О государственном языке" был принят в 1989 года. В 1995 году он был принят в новой редакции и устанавливал требование вести работу в органах госвласти и управления, а также предприятиях и организациях на узбекском языке. С 15 сентября 2020 года в стране вступили в силу поправки к закону "О гражданстве", которые предусматривают требование знания узбекского языка для получения гражданства республики.