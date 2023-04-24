Глава "Росатома" сообщил об интересе десятков стран к проекту плавучей атомной станции

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Десятки стран интересуются проектом плавучей атомной станции, сообщил на марафоне общества "Знание" гендиректор ГК "Росатом" Алексей Лихачев.

"Это много государств, у которых длинная береговая линия, скажем, Бразилия или Аргентина. Это много стран, у которых есть островная инфраструктура - Индонезия, Малайзия. И это страны как южные, так и страны, расположенные в холодных широтах", - сказал он.

По словам Лихачева, это подвигает "Росатом" к необходимости сделать два типа плавучих атомных станций - в северном и южном варианте.

"Принципиально это будет одно технологическое решение", - подытожил глава "Росатома".

Речь о возможных зарубежных проектах плавучих атомных станций зашла в контексте ПАТЭС "Академик Ломоносов" мощностью 70 МВт. В 2020 году первая в мире плавучая АЭС была введена в промэксплуатацию на Чукотке и официально стала 11-й АЭС в России и самой северной в мире.