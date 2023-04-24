Турчак предложил восстанавливать действие полиса ОМС на время отпуска бойца

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Руководитель рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак представил ряд предложений на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Рабочая группа предлагает восстанавливать действие полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) на время отпуска бойца. С Минздравом мы эту тему обсуждали, с Минобороны, с Главным военно-медицинским управлением", - сказал Турчак.

Он пояснил, что сегодня действие полиса ОМС на период военной службы приостанавливается, и в результате, когда боец попадает на гражданку, в отпуск, он не может подлечиться в гражданских лечебных учреждениях.

Кроме того, руководитель рабочей группы предложил на законодательном уровне урегулировать статус участников добровольных народных дружин, сформированных в прифронтовых регионах, в которых введён "жёлтый" уровень реагирования.

По словам Турчака, "люди действительно активно идут в эти формирования, участвуют в охране мостов, в охране объектов, в патрулировании территории, помогают органам внутренних дел в охране общественного порядка". Вместе с тем, правовой статус этих формирований, отметил он, сейчас крайне ограничен, в частности, у них нет права на ношение и применение оружия.