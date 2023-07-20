Думе предложили ввести ответственность военпредов за нарушение условий госконтракта

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект № 406077-8, который вводит административную ответственность военных представителей госзаказчика за нарушение условий госконтракта внесен в Госдуму, сообщил первый вице-спикер Совета Федерации, один из авторов законопроекта Андрей Турчак.

Он уточнил, что законопроект внесла рабочая группа по СВО.

По словам Турчака, сейчас "военпреды формально не являются должностными лицами госзаказчика, хотя им делегируются такие функции, как контроль качества и приемка военной продукции". При этом все должностные лица госзаказчика, если они работают по гособоронзаказу, за нарушение условий госконтракта по гособоронзаказу несут ответственность - вплоть до уголовной.

Авторы законопроекта предлагают ввести административную ответственность для военпредов в форме предупреждения или штрафа в размере 30-50 тысяч рублей.

"Мера направлена в первую очередь на предупреждение распространения таких нарушений в условиях СВО", - говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект вносит изменения в КоАП, а именно, распространение нормы об ответственности должностного лица госзаказчика за нарушение условий контракта по гособоронзаказу на должностные лица военного представительства - на военпредов. Под нарушением в этом случае подразумевается несоблюдение "порядка и (или) сроков осуществления контроля качества или приемки военной продукции, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния".