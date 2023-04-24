Сбербанк запустил переводы в юанях на счета в других российских банках

Кредитная организация также запустила переводы в Белоруссию в ее нацвалюте

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк запустил переводы по номеру счета китайских юаней по России, белорусских рублей в любой банк Белоруссии, говорится в сообщении кредитной организации.

Для перевода клиент должен иметь счет в соответствующей валюте. Сейчас сделать перевод можно в веб-версии или мобильном приложении "Сбербанк онлайн" на устройствах с платформой Android.

Переводы валюты между резидентами в России, за исключением некоторых случаев, запрещены.

Клиенты Сбербанка смогут переводить юани на свой счет в другом банке или близкому родственнику (при наличии необходимых документов).

"Переводы в Сбербанке запущены в соответствии с валютным законодательством РФ. Валютные переводы по России между резидентами разрешены в случаях, если резидент переводит на свой счет, открытый в другом банке РФ, либо близкому родственнику (при предъявлении подтверждающих документов)", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Сбербанка.

Комиссия за переводы составляет 1% от суммы переводимой валюты: в онлайн-банке - минимум 15 юаней, 6 белорусских рублей; максимум - 1 тыс. юаней, 350 белорусских рублей.

"Нашим клиентам давно стали привычны переводы в рублях, а сейчас мы создали аналогичный простой и удобный сервис переводов и в других популярных валютах - китайских юанях и белорусских рублях. Мы видим спрос на такую услугу и уверены, что она поможет нашим клиентам развивать деловые связи, решать свои финансовые задачи, комфортно путешествовать и поддерживать близких", - заявил старший вице-президент, руководитель блока "Транзакционный банкинг B2C" Сбербанка Дмитрий Малых (его слова приведены в сообщении).