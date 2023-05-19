Сбербанк отметил большой спрос корпоративных клиентов на кредиты в юанях

В банке не видят проблем с привлечением ликвидности в этой валюте

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк отмечает большой спрос корпоративных клиентов на кредитование в юанях, проблем с привлечением ликвидности в этой валюте не видит, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

"С ликвидностью в юанях в целом все хорошо, то есть нам хватает, чтобы выдавать кредиты в этой валюте - в юанях. Очень большой спрос, мы видим, что многие, большинство клиентов хотят уйти из недружественных валют и перейти в юани, в юанях ставка пониже, соответственно, это становится основной валютой выбора наших клиентов", - сообщил Ведяхин журналистам в кулуарах KazanForum.

Он отметил, что Сбербанк планирует размещать облигации в юанях. "Когда и каким объемом, сейчас определяемся", - сказал первый зампред.

Сбербанк привлекает средства в китайской валюте у розничных и корпоративных клиентов. "Мы работаем активно с населением, привлекая юань, и соответственно с корпоративными клиентами, в основном российскими экспортерами, которые юань получили за свой экспорт, и мы привлекаем эти юани здесь", - пояснил Ведяхин.

Сбербанк надеется, что также китайские банки будут активно заводить ликвидность в юанях на российский рынок. "Мы ждем активного, бурного роста и кредитования в юанях, и привлечения в юанях", - заявил первый зампред.