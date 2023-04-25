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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

Почти три четверти опрошенных россиян не хотят отказываться от наличных

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Отказаться от использования наличных денег при платежах и покупках в настоящее время готовы 14% россиян, среди сограждан в возрасте до 34 лет к этому готов почти каждый четвертый (23%), свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Результаты исследования, опубликованные во вторник на портале, показывают, что большинство россиян (73%) не готовы отказаться от наличности, считая наличные деньги опорой своей финансовой независимости, а также важным фактором решения проблем в случае сбоев с электричеством.

В ходе опроса выяснилось, что чем старше респонденты, тем реже среди них встречается готовность отказаться от наличных денег - среди опрошенных в возрасте 35-44 лет отказаться от наличности готовы 13% респондентов, среди респондентов от 45 лет - каждый девятый (11%).

Затрудняются определиться со своей позицией относительно наличных средств 13% россиян, отмечают в SuperJob.ru.

Опрос был проведен 20-24 апреля 2023 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 378 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.

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