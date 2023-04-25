Верховный суд выступил против обеспечительных запретов общих собраний в компаниях

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Суды не вправе в качестве обеспечительной меры запрещать компаниям проводить общие собрания, говорится в проекте постановления пленума, который 25 апреля рассматривал Верховный суд России.

Проект документа посвящен вопросам принятия судами мер по обеспечению иска, обеспечительных мер и мер предварительной защиты. По закону они призваны предотвратить нарушение прав заявителя.

Напоминая об этой их цели, ВС в проекте постановления рекомендует судам учитывать, что обеспечительная мера в виде запрета ответчику совершать определенные действия не должна приниматься для создания другому лицу необоснованных препятствий для осуществления своей законной деятельности.

"Не допускается принятие обеспечительных мер в виде запрещения юридическому лицу проводить общие собрания участников, при этом суд вправе запретить годовому или внеочередному общему собранию акционеров принимать решения по отдельным вопросам, включенным в повестку дня", - указывает суд.

Также суд напоминает, что обеспечительные меры должны быть связаны с предметом требования, в ином случае испрашиваемая мера не должна назначаться. Например, запрет совершать сделки и регистрационные действия, направленные на отчуждение акций, принадлежащих контролирующему лицу, может быть принят при рассмотрении иска о взыскании с него убытков, говорится в проекте. Напротив, связи между требованием обязать общество с ограниченной ответственность выкупить долю своего участника, заявившего о выходе из него, и обеспечительной мерой в виде ареста на имущество ООО нет, и такое решение суд принимать не должен.