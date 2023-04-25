Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

В Минобороны РФ заявили, что ВДВ и авиация не дают ВСУ перебросить в Артемовск резервы

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - ВДВ и авиация не дают армии Украины перебросить резервы в Артемовск (Бахмут), сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На донецком направлении штурмовые отряды продолжали активные действия по уничтожению противника в западной части города Артемовск", - сказал он на брифинге во вторник.

"За прошедшие сутки в интересах поддержки штурмовых отрядов в районе города Артемовск авиацией совершено девять самолетовылетов, артиллерией группировки выполнены 62 огневые задачи", - заявил Конашенков.

Российские военные уничтожили радиолокационную станцию наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Селидово в ДНР, сообщил официальный представитель Минобороны РФ.

Пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области и Луганской народной республике.

Также на купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в Харьковской области, сказал Конашенков.

"Кроме того, в районе населенного пункта Терновая Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ", - заявил он.

По его словам, на данном направлении за сутки потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, две боевые машины пехоты, а также гаубица Д-20.

"На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Угледар, Павловка Донецкой народной республики, Новоданиловка и Каменское Запорожской области", - сказал представитель военного ведомства.

По его данным, за сутки на данных направлениях потери украинской армии составили свыше 120 военнослужащих, боевая бронированная машина, девять автомобилей, гаубицы Д-20 и "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Акация".

"На красно-лиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики", - сообщил Конашенков.

Он заявил, что за сутки потери армии Украины на данном направлении составили до 80 военнослужащих, две боевые машины пехоты, а также гаубица Д-20.

"На херсонском направлении в ходе огневого поражения противника в течение прошедших суток уничтожено до 20 украинских военнослужащих, а также одна артиллерийская система М777 производства США", - сказали в Минобороны.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 98 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 124 районах", - сказал он.

По данным Конашенкова, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 15 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 апреля 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Увеличение МРОТ с 1 января 2024 года затронет 4,8 млн россиян

Российские "Зеленые карты" с 1 июня перестают действовать в Евросоюзе

Российские "Зеленые карты" с 1 июня перестают действовать в Евросоюзе

Замминистра культуры Манилова оставит должность и возглавит Русский музей

Замминистра культуры Манилова оставит должность и возглавит Русский музей

Правительство отозвало из Думы законопроект с нормами об НДФЛ для работающих вне России

Правительство отозвало из Думы законопроект с нормами об НДФЛ для работающих вне России

В Генпрокуратуре отметили учащение отказов в экстрадиции обвиняемых из стран Европы

Покупатель активов KFC в России договорился о ребрендинге в Rostic's с 2/3 ресторанов сети

Покупатель активов KFC в России договорился о ребрендинге в Rostic's с 2/3 ресторанов сети

Минцифры обдумывает введение обязательной предустановки российских ОС на ПК

Народный артист России Геннадий Богачев скончался в Петербурге

МИД РФ объявил о высылке молдавского дипломата из Москвы

Вертолет санавиации потерпел крушение в Волгоградской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });