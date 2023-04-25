В Минобороны РФ заявили, что ВДВ и авиация не дают ВСУ перебросить в Артемовск резервы

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - ВДВ и авиация не дают армии Украины перебросить резервы в Артемовск (Бахмут), сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На донецком направлении штурмовые отряды продолжали активные действия по уничтожению противника в западной части города Артемовск", - сказал он на брифинге во вторник.

"За прошедшие сутки в интересах поддержки штурмовых отрядов в районе города Артемовск авиацией совершено девять самолетовылетов, артиллерией группировки выполнены 62 огневые задачи", - заявил Конашенков.

Российские военные уничтожили радиолокационную станцию наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Селидово в ДНР, сообщил официальный представитель Минобороны РФ.

Пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области и Луганской народной республике.

Также на купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в Харьковской области, сказал Конашенков.

"Кроме того, в районе населенного пункта Терновая Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ", - заявил он.

По его словам, на данном направлении за сутки потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, две боевые машины пехоты, а также гаубица Д-20.

"На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Угледар, Павловка Донецкой народной республики, Новоданиловка и Каменское Запорожской области", - сказал представитель военного ведомства.

По его данным, за сутки на данных направлениях потери украинской армии составили свыше 120 военнослужащих, боевая бронированная машина, девять автомобилей, гаубицы Д-20 и "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Акация".

"На красно-лиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики", - сообщил Конашенков.

Он заявил, что за сутки потери армии Украины на данном направлении составили до 80 военнослужащих, две боевые машины пехоты, а также гаубица Д-20.

"На херсонском направлении в ходе огневого поражения противника в течение прошедших суток уничтожено до 20 украинских военнослужащих, а также одна артиллерийская система М777 производства США", - сказали в Минобороны.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 98 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 124 районах", - сказал он.

По данным Конашенкова, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 15 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях.