В Минобороны РФ заявили, что ВДВ и авиация не дают ВСУ перебросить в Артемовск резервы
Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - ВДВ и авиация не дают армии Украины перебросить резервы в Артемовск (Бахмут), сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"На донецком направлении штурмовые отряды продолжали активные действия по уничтожению противника в западной части города Артемовск", - сказал он на брифинге во вторник.
"За прошедшие сутки в интересах поддержки штурмовых отрядов в районе города Артемовск авиацией совершено девять самолетовылетов, артиллерией группировки выполнены 62 огневые задачи", - заявил Конашенков.
Российские военные уничтожили радиолокационную станцию наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Селидово в ДНР, сообщил официальный представитель Минобороны РФ.
Пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области и Луганской народной республике.
Также на купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в Харьковской области, сказал Конашенков.
"Кроме того, в районе населенного пункта Терновая Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ", - заявил он.
По его словам, на данном направлении за сутки потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, две боевые машины пехоты, а также гаубица Д-20.
"На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Угледар, Павловка Донецкой народной республики, Новоданиловка и Каменское Запорожской области", - сказал представитель военного ведомства.
По его данным, за сутки на данных направлениях потери украинской армии составили свыше 120 военнослужащих, боевая бронированная машина, девять автомобилей, гаубицы Д-20 и "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Акация".
"На красно-лиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики", - сообщил Конашенков.
Он заявил, что за сутки потери армии Украины на данном направлении составили до 80 военнослужащих, две боевые машины пехоты, а также гаубица Д-20.
"На херсонском направлении в ходе огневого поражения противника в течение прошедших суток уничтожено до 20 украинских военнослужащих, а также одна артиллерийская система М777 производства США", - сказали в Минобороны.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 98 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 124 районах", - сказал он.
По данным Конашенкова, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 15 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях.