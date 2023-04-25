Лавров высказался за возобновление прямого диалога между палестинцами и израильтянами

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит в штаб-квартире ООН встречу со своим палестинским коллегой Риядом Аль-Малики; в ходе нее министр высказался за срочное возобновление диалога между палестинцами и израильтянами.

Одновременно в Совбезе идет заседание по палестино-израильской проблематике. Оба министра уже выступили на нем.

Как заявил Лавров на встрече с Аль-Малики, он полагает, что дебаты в Совбезе "подтвердят позицию большинства стран-членов - не только членов Совета, но и членов ООН, в пользу срочного возобновления прямого диалога на основе решений, принятых Советом безопасности и Генеральной Ассамблеей по поводу разрешения (конфликта), основанного на принципе сосуществования двух государств, при том, что все вопросы окончательного статуса должны быть предметом переговоров в прямом контакте между палестинцами и израильтянами".

"И, конечно, это хорошая возможность обсудить наши двусторонние отношения, которые мы хотели бы продвигать, и у нас есть определенные соображения на этот счет", - добавил российский министр.

В свою очередь Аль-Малики посетовал на "плохую ситуацию на палестинской оккупированной территории" и заявил о необходимости действий со стороны международного сообщества, "когда Израиль занимается эскалацией ситуации и его агрессия против палестинцев достигает высочайших уровней".