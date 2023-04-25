В Приморском крае потушили пожар в цехе лесоперерабатывающего комплекса

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Пожар в деревообрабатывающем цехе в городе Лесозаводске Приморского края потушен, сообщила пресс-служба МЧС РФ во вторник.

"В 23.10 (мск) открытое горение ликвидировано на площади 12 тысяч кв. м", - говорится в сообщении.

В борьбе с огнем задействованы 170 человек, в распоряжении которых 40 единиц техники.

Как сообщалось, по данным прокуратуры края, около 12:00 (5:00 мск) загорелась кровля одного из цехов ООО "Лесозаводский лесоперерабатывающий комплекс". Из-за сильного ветра огонь быстро распространился по зданию. Самостоятельно эвакуировались 20 работников предприятия. Из семи близлежащих домов из-за пожара эвакуировали 15 человек.