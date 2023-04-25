Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:09

В Приморском крае потушили пожар в цехе лесоперерабатывающего комплекса

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Пожар в деревообрабатывающем цехе в городе Лесозаводске Приморского края потушен, сообщила пресс-служба МЧС РФ во вторник.

"В 23.10 (мск) открытое горение ликвидировано на площади 12 тысяч кв. м", - говорится в сообщении.

В борьбе с огнем задействованы 170 человек, в распоряжении которых 40 единиц техники.

Как сообщалось, по данным прокуратуры края, около 12:00 (5:00 мск) загорелась кровля одного из цехов ООО "Лесозаводский лесоперерабатывающий комплекс". Из-за сильного ветра огонь быстро распространился по зданию. Самостоятельно эвакуировались 20 работников предприятия. Из семи близлежащих домов из-за пожара эвакуировали 15 человек.

Лесозаводск Приморский край МЧС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Один человек погиб в результате пожара в уральском поселке Сосьва

Минфин опроверг обсуждение изменения топливного демпфера

В свердловском поселке Висим потушили пожар

РЖД просят суд начать взыскание с Siemens по 29,6 млн рублей неустойки в день

РЖД просят суд начать взыскание с Siemens по 29,6 млн рублей неустойки в день

Что произошло за день: вторник, 25 апреля

Heineken увеличил чистую годовую прибыль в России в три раза, до 2,6 млрд рублей

Heineken увеличил чистую годовую прибыль в России в три раза, до 2,6 млрд рублей
Военная операция на Украине

Калужский губернатор сообщил о смене областного военкома из-за жалоб добровольцев

Бывший завод Nokian Tyres в России в 2022 году впервые ушел в убыток

Правительство поддержало передачу аккредитации операторов ТО от РСА госведомству

Chery, Haval и Geely за год почти удвоили совокупную выручку в России

Chery, Haval и Geely за год почти удвоили совокупную выручку в России
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });