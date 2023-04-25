Крупный пожар в деревообрабатывающем цехе в Приморье локализован на площади 12 тыс. кв. м

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Пожар в деревообрабатывающем цехе в городе Лесозаводске Приморского края локализован, сообщила пресс-служба краевого ГУ МЧС РФ.

"В 21:06 (14:06 по московскому времени) объявили локализацию на площади около 12 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

В борьбе с огнем задействованы 170 человек, в распоряжении которых 40 единиц техники.

Как сообщалось, по данным прокуратуры края, около 12:00 (5:00 по Москве) загорелась кровля одного из цехов ООО "Лесозаводский лесоперерабатывающий комплекс". Из-за сильного ветра огонь быстро распространился по зданию. Самостоятельно эвакуировались 20 работников предприятия. Из семи близлежащих домов из-за пожара эвакуировали 15 человек.