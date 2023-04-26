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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:11

Арестован подозреваемый в подготовке теракта в военном госпитале Симферополя

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Районный суд в Симферополе отправил под стражу россиянина, подозреваемого в подготовке теракта в местном Военно-морском клиническом госпитале, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю в среду.

Суд заключил мужчину под стражу на два месяца, сказали в пресс-службе.

О задержании подозреваемого ранее в среду сообщил Центр общественных связей ФСБ. В ходе обыска у него изъяли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами в виде гвоздей, а также самодельное взрывное устройство зажигательного действия.

Возбуждены уголовные дела по статьям о подготовке теракта и незаконном хранении или обороте оружия и взрывчатки.

Крым ФСБ Симферополь
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