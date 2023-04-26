Совфед поддержал закон о крупных штрафах за незаконное распространение сведений из ЕГРН

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об ответственности за противоправное распространение сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Так, за предоставление должностными лицами органов государственной власти, местного самоуправления, организациями или гражданами полученных ими сведений, содержащихся в ЕГРН, третьим лицам за плату, либо создание сайтов в интернете и программ для ЭВМ, в том числе мобильных приложений, посредством которых предоставляется доступ к информационным ресурсам и обеспечивается возможность предоставления сведений из ЕГРН, будет налагаться штраф. Для граждан его размер размере составит от 15 до 25 тыс. руб.; для должностных лиц - от 40 до 50 тыс. руб.; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, - от 80 до 100 тыс. руб.; для юрлиц - от 350 тысяч до 400 тыс. руб.

Такие же штрафы предусмотрены за использование подобных сайтов, программ и приложений создавшими их гражданами, организациями или иными лицами в целях предоставления, в том числе организации и обеспечения предоставления, указанных сведений заинтересованным лицам.

За повторное совершение административного правонарушения - штраф для граждан в размере от 40 до 50 тыс. руб.; для должностных лиц - от 80 до 100 тыс. руб. либо дисквалификация на срок до одного года; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 150. до 200 тыс. руб.; для юридических лиц - от 500 до 600 тыс. руб.