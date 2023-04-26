Пострадавшие от утечек данных смогут попросить компенсации через "Госуслуги"

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Минцифры предлагает использовать портал госуслуг для обращений пострадавших от утечки персональных данных за получением компенсаций от компаний. Такой механизм будет прописан в законопроекте об оборотных штрафах за утечку данных, сообщил на конференции "Телеком" глава министерства Максут Шадаев.

Ранее министр говорил, что этот законопроект должны внести в парламент в апреле. Размер штрафа может составить до 3% от годового оборота компании за утечку персональных данных граждан. При этом смягчающим обстоятельством станет предварительная аттестация и сертификация инфраструктуры, а также улаживание в досудебном порядке претензий 2/3 пострадавших клиентов, говорил министр.

Сейчас глава Минцифры предложил механизм, который позволит компании, допустившей утечку, уменьшить штраф, если она компенсирует ущерб напрямую пострадавшим, которые обратились за такой компенсацией.

"В случае подтверждения утечки со стороны оператора, он размещает соответствующую информацию, потом даётся определенное количество времени, когда пострадавшие могут обратиться через Госуслуги с заявлением о получении компенсации", - сказал он.

По его словам, далее оператор назначает компенсацию, и если 2/3 из обратившихся соглашаются на ее получение, это станет смягчающим фактором при определении размера штрафа для оператора, допустившего утечку персональных данных.

Таким образом, фонда для выплат возмещений пострадавшим от утечек персональных данных не будет, заключил министр.