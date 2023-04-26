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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Минобороны РФ сообщило о боевых действиях штурмовых отрядов на западе Артемовска

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Штурмовые отряды ведут боевые действия в западной части города Артемовск (Бахмут), сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На донецком направлении штурмовые отряды продолжали уничтожение подразделений ВСУ и наемников в западной части города Артемовск", - сказал Конашенков на брифинге в среду.

"Подразделения Воздушно-десантных войск и "Южной" группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов и пресекали попытки подразделений ВСУ контратаковать на северном и южном флангах", - заявил он.

Конашенков сообщил, что в районах населенных пунктов Артемовское, Богдановка и Красное Донецкой Народной Республики ударами авиации и огнем артиллерии "Южной" группировки войск нанесено поражение подразделениям 57-й мотопехотной и 5-й штурмовой бригад ВСУ.

"В районе населенного пункта Выемка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - сказал представитель Минобороны.

По его данным, в течение суток авиацией в данном районе совершено четыре самолетовылета, артиллерией группировки выполнено 59 огневых задач.

"За сутки потери противника на данном направлении составили до 300 украинских военнослужащих и наемников, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубицы Д-20 и "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Акация", а также одна гаубица L118 производства Великобритании", - сообщил Конашенков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 апреля 2023 годаВоенная операция на Украине
Игорь Конашенков Артемовск Минобороны
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