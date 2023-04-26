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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Совфед одобрил ужесточение работы иностранного капитала в стратегических предприятиях РФ

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон, который упрощает для РФ порядок взыскания имущества у недобросовестных иностранных инвесторов в рамках закона об инвестициях в стратегические хозяйственные общества.

Документ в декабре 2022 г. внесло в парламент правительство.

Согласно действующему законодательству об иностранных инвестициях в стратегические предприятия (№57-ФЗ), сделки, совершенные с нарушением требований этого закона, признаются ничтожными. То есть, если не было предварительного согласования с правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. При этом суд по иску ФАС, после признания сделки ничтожной, может применить к данной сделке последствия, прописанные в Гражданском кодексе (ст. 167 п. 2), речь идет о двусторонней реституции: стороны недействительной сделки должны вернуть друг другу переданное по ней имущество или его стоимость.

Кроме того, в законе об иностранных инвестициях предусмотрена специальная мера - лишение иностранного инвестора права голоса на общем собрании акционеров без лишения его права на сами акции.

Одобренные нормы, минуя Гражданский кодекс, напрямую прописывают в законе об иностранных инвестициях возможность при признании сделки ничтожной из-за недобросовестности иностранного инвестора через суд взыскать в доход РФ акции (доли) хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, его имущество, а также доходы, полученные таким иностранным инвестором в результате совершения сделки.

Кроме того, предусматривается возможность взыскания в судебном порядке с иностранного инвестора по иску хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, убытков (в том числе упущенной выгоды), причиненных этому хозяйственному обществу, а также возмещения вреда, нанесенного его имуществу. При разрешении вопроса о взыскании имущества в доход государства нужно будет учитывать наличие или отсутствие рисков сохранения или возникновения угрозы обороне и безопасности государства.

Согласно действующему закону об иностранных инвестициях в стратегические отрасли (ст. 3, часть 2. п.5), иностранным инвестором, в частности, признается иностранное юридическое лицо, иностранный гражданин, а также гражданин РФ, имеющий иное гражданство.

Одобренные поправки признают иностранными инвесторами также россиян, которые получили вид на жительство либо иной действительный документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве.

Сейчас в РФ определено 50 видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, в числе которых работа с ядерными установками и радиоактивными веществами, разработка и производство вооружения и военной техники, обеспечение авиационной безопасности, космическая деятельность, телевизионное и радиовещание, рыболовство, разведка и добыча полезных ископаемых. В 2022 г. в данный перечень включили перевозку морским и водным транспортом определенных правительством РФ видов груза, создание и обслуживание информационных систем оформления воздушных перевозок, проведение анализа уязвимости и обеспечение физической защиты объектов топливно-энергетического комплекса.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Совет Федерации
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