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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

На Крымском мосту увеличено число досмотровых точек

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Реконструкция досмотровых площадок на въездах на Крымский мост со стороны Крыма и Краснодарского края позволила увеличить их общее число до 84, сообщил замдиректора Керченского филиала "Управления ведомственной охраны Минтранса России" Юрий Никулин в среду.

"Со стороны Краснодарского края после проведения реконструкции площадок предусмотрено 44 досмотровые точки, а со стороны Республики Крым у нас после проведения реконструкции предусмотрено 40 досмотровых точек", - сказал он журналистам, не уточнив, сколько точек функционировало до проведения работ.

В РоссииНа въездах на Крымский мост к сезону оборудуют не менее 40 новых мест досмотраНа въездах на Крымский мост к сезону оборудуют не менее 40 новых мест досмотраЧитать подробнее

Никулин добавил, что площадка со стороны Краснодарского края будет полностью готова к работе 28 апреля, а со стороны Крыма работы завершатся к майским праздникам.

Он сообщил, что в рамках реконструкции досмотровых комплексов на мосту были установлены дополнительные модули, в которых расположены стационарные металлодетекторы и рентгенотелевизионные установки для досмотра пассажиров и багажа.

Никулин рассказал, что сейчас при въезде на мост в отдельном потоке досматриваются автобусы и микроавтобусы. Также происходит разделение на легковые автомобили без багажа или с его минимальным количеством, которые проверяются в ручном режиме, и на загруженные с большим объемом багажа, которые направляют на сканирование. При этом время прохождения автомобиля через сканер в среднем занимает 7-9 минут, добавил он.

В пресс-службе Минтранса РФ уточнили, что новая инфраструктура и увеличение штата сотрудников позволит к пику курортного сезона увеличить пропускную способность досмотровых комплексов до 15 тысяч машин в сутки для каждого из направлений.

Утром 8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна двухполосной ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Погибли несколько человек. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела, движение легковых автомобилей по ней и поездов возобновилось вечером того же дня. Полноценное автомобильное движение по четырем полосам моста открылось 23 февраля. Однако после этого на мосту был введен досмотр всего въезжающего транспорта.

Крымский мост Минтранс РФ
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