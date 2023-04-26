На Крымском мосту увеличено число досмотровых точек

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Реконструкция досмотровых площадок на въездах на Крымский мост со стороны Крыма и Краснодарского края позволила увеличить их общее число до 84, сообщил замдиректора Керченского филиала "Управления ведомственной охраны Минтранса России" Юрий Никулин в среду.

"Со стороны Краснодарского края после проведения реконструкции площадок предусмотрено 44 досмотровые точки, а со стороны Республики Крым у нас после проведения реконструкции предусмотрено 40 досмотровых точек", - сказал он журналистам, не уточнив, сколько точек функционировало до проведения работ.

Никулин добавил, что площадка со стороны Краснодарского края будет полностью готова к работе 28 апреля, а со стороны Крыма работы завершатся к майским праздникам.

Он сообщил, что в рамках реконструкции досмотровых комплексов на мосту были установлены дополнительные модули, в которых расположены стационарные металлодетекторы и рентгенотелевизионные установки для досмотра пассажиров и багажа.

Никулин рассказал, что сейчас при въезде на мост в отдельном потоке досматриваются автобусы и микроавтобусы. Также происходит разделение на легковые автомобили без багажа или с его минимальным количеством, которые проверяются в ручном режиме, и на загруженные с большим объемом багажа, которые направляют на сканирование. При этом время прохождения автомобиля через сканер в среднем занимает 7-9 минут, добавил он.

В пресс-службе Минтранса РФ уточнили, что новая инфраструктура и увеличение штата сотрудников позволит к пику курортного сезона увеличить пропускную способность досмотровых комплексов до 15 тысяч машин в сутки для каждого из направлений.

Утром 8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна двухполосной ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Погибли несколько человек. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела, движение легковых автомобилей по ней и поездов возобновилось вечером того же дня. Полноценное автомобильное движение по четырем полосам моста открылось 23 февраля. Однако после этого на мосту был введен досмотр всего въезжающего транспорта.