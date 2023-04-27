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Правительство рассмотрит проект о переносе Всероссийской сельхозпереписи

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект, который позволит перенести с 2026-го на 2027 год проведение очередной Всероссийской сельскохозяйственной переписи.

Как сообщается в пресс-релизе правительства, включенный в повестку заседания законопроект предусматривает приостановку действия части 1 статьи 5 федерального закона "О Всероссийской сельскохозяйственной переписи", согласно которой она должна проводиться не реже, чем один раз в 10 лет. Необходимость переноса срока связана с тем, что в 2026 году совпадают два больших статистических мероприятия - Всероссийская сельскохозяйственная перепись и микроперепись населения, уточняется в сообщении.

Всероссийские сельхозпереписи проводятся в РФ с 2006 года один раз в 10 лет. Соответственно, очередная должна была пройти в 2026 году. Между так называемыми большими сельхозпереписями предусмотрены микропереписи (один раз в пять лет), первая из них прошла с 1 по 30 августа 2021 года.

Как сообщалось, законопроект подготовило Минэкономразвития. В пояснительной записке к нему говорилось, что до 14 ноября 2026 года должна быть проведена микроперепись населения. Ее срок сдвинулся из-за того, что в связи с распространением коронавирусной инфекции Всероссийская перепись населения была перенесена с 2020-го на 2021 год (проведение микропереписей предусмотрено через пять лет после "большой").

"Проведение микропереписи населения в 2026 году потребует переноса срока сельскохозяйственной переписи с 2026 на 2027 год, так как централизованная организация на территориальном, районном и полевом уровнях в один год двух крупномасштабных мероприятий предполагает сложности при использовании единого программно-аппаратного комплекса, привлечении лиц для выполнения работ, связанных с проведением переписи, а также предполагает практически одновременную обработку огромных массивов полученных данных. Параллельное проведение двух масштабных обследований неизбежно приведет к существенному снижению качества полученных результатов", - говорилось в пояснительной записке.

Сельхозперепись
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