Кадыров обсудил с Бортниковым взаимодействие региональных структур с ФСБ

Глава Чечни также встретился с руководителем Администрации президента РФ

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, прибывший с рабочим визитом в Москву, и директор ФСБ Александр Бортников обсудили взаимодействие региональных структур с ведомством.

"Мы с Александром Васильевичем (Бортниковым - ИФ) предметно обсудили вопросы взаимодействия региональных структур с федеральным ведомством в целях повышения их эффективности и результативности. Александр Васильевич поблагодарил меня за стабильную обстановку в регионе и проводимую нами работу по обеспечению безопасности населения", - написал Кадыров в среду в своем телеграм-канале.

Директор ФСБ отметил, что Чечня на текущий момент занимает по уровню безопасности "одно из показательных мест в России", добавил Кадыров.

Он также сообщил о встрече с руководителем Администрации президента РФ Антоном Вайно, которая была посвящена "вопросам внутренней политики, взаимодействию региона с федеральным центром и актуальным вопросам".