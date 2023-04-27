В России за сутки выявили 6 503 новых случая COVID-19

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил около 6,5 тыс. случаев, скончались 33 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"Выявлено 6 503 новых случая COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 022 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 12,3%", - сообщили в оперштабе.

По данным штаба, увеличение числа госпитализаций отмечено в 28 субъектах РФ, снижение - в 50 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах РФ.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 6 012 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 491.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 33 человека, накануне также сообщалось о 33 умерших.

"Выздоровели за сутки 7 213 человек, или на 4,9% меньше в сравнении с 26 апреля", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 833 330 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 398 208 умерших и 22 229 208 выздоровевших.