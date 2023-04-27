Песков не стал комментировать сообщения об отставке замминистра обороны РФ Мизинцева

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев появившуюся в телеграм-каналах информацию об отставке замминистра обороны РФ Михаила Мизинцева.

"Нет, не могу ничего по этому поводу сказать. Здесь тема министерства обороны", - заявил Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о том, что Мизинцев снят с должности заместителя министра обороны РФ.