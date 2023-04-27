Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Песков не стал комментировать сообщения об отставке замминистра обороны РФ Мизинцева

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев появившуюся в телеграм-каналах информацию об отставке замминистра обороны РФ Михаила Мизинцева.

"Нет, не могу ничего по этому поводу сказать. Здесь тема министерства обороны", - заявил Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о том, что Мизинцев снят с должности заместителя министра обороны РФ.

Дмитрий Песков Минобороны РФ Михаил Мизинцев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Пригожин пообещал прекратить огонь в Артемовске на время приезда журналистов США

Минфин ждет скорого решения правительства по корректировке топливного демпфера

В Wildberries заявили о проблемах с импортом из-за "бутылочного горлышка" Верхнего Ларса

В Wildberries заявили о проблемах с импортом из-за "бутылочного горлышка" Верхнего Ларса

Суд в Москве назначил 12 лет колонии экс-помощнице Дворковича за коррупцию

В Кремле заявили, что лидеры РФ и КНР не обсуждали возврат Украины к границам 1991 года

В Кремле заявили, что лидеры РФ и КНР не обсуждали возврат Украины к границам 1991 года

СКР возбудил дело против блогера Елены Блиновской за уклонение от налогов

СКР возбудил дело против блогера Елены Блиновской за уклонение от налогов

Один полицейский погиб, еще один ранен в результате взрыва в Мелитополе

Hyundai планирует продать завод в России компании из Казахстана

Hyundai планирует продать завод в России компании из Казахстана

Кадыров обсудил с Бортниковым взаимодействие региональных структур с ФСБ

Что произошло за день: среда, 26 апреля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });