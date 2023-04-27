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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Авиарегистр РФ получил заявки ГТЛК на сертификацию китайских беспилотников

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Авиационный регистр России получил от "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК, подконтрольна Минтрансу) заявки на сертификацию беспилотников китайской разработки, сообщил в совете по развитию цифровой экономики при Совете Федерации исполнительный директор госоргана Александр Книвель .

Речь идет о сертификации беспилотников Autoflight V50 и V400.

"Я должен сказать, что меня очень удивило Autoflight, который предлагает сертифицировать ГТЛК. Я думаю, что вы как неразработчик этой системы вряд ли можете подать на сертификацию, а разработчик - это предприятие Китая, которое имеет отделения в ФРГ и США", - сказал Книвель, обращаясь к представителю ГТЛК.

В 2022 году ГТЛК вместе с фондом "Национальной технологической инициативы" ГТЛК учредила оператора беспилотников ООО "БАС". Накануне сообщалось, что эта компания подала заявку в Росавиацию на получение сертификата эксплуатанта, а ГТЛК приобрела первую партию дронов для перевозки грузов и съемок производства российских компаний "Геоскан" и "Летающие машины Тюринга".

По словам Книвеля, Авиарегистр также получил заявки на сертификацию четырех дронов от китайско-белорусского АО "Авиационные технологии и комплексы": A-60-Х, А-20-Х, A-40-VХ и A-60-VХ.

"Я не очень понимаю тоже, зачем нам сейчас срочно... Нет, мы сертифицировать можем все! Мы сертифицировали в свое время Boeing и Airbus, можем и эти сертифицировать. Но это же не российские, вообще говоря, системы, поэтому здесь надо внимательно посмотреть и сделать какой-то, мне кажется, российский (аналог - ИФ)", - сказал он.

Заявки на сертификацию в 2023 году, согласно презентации Книвеля, также подали "Аэромакс" (на беспилотник SH-450), "Летающие машины Тюринга" (Т-300, TFM-15), "ОКБ "Авиарешения" (SkyF).

ГТЛК Авиарегистр России Китай Александр Книвель Autoflight
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