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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

В ФАС сообщили о снижении цен на ряд противоопухолевых лекарств

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Стоимость некоторых противоопухолевых лекарственных препаратов снижена в семь раз; среди них - иностранное лекарство "Сутент" и четыре отечественных дженерика, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.

"Цены на противоопухолевые препараты с международным непатентованным наименованием (МНН) "Сунитиниб" снижены в 7 раз. К таким препаратам относятся иностранное референтное лекарство "Сутент" и четыре отечественных дженерика", - говорится в сообщении пресс-службы ФАС в четверг.

Отмечается, что это стало возможным благодаря последовательному снижению зарегистрированных цен на иностранный референтный (впервые зарегистрированный и разрешенный к применению - ИФ) препарат и согласованию службой цены на новый отечественный дженерик.

Ранее производитель снизил цены на препарат "Сутент" в четыре раза. В настоящее время ФАС России согласовала цены на четвертый отечественный дженерик "Валеотиниб" в размере 1 тыс. 141 рублей за 1 капсулу в дозировке 50 мг. По закону цены на остальные дженерики также должны быть снижены.

"Снижение зарегистрированных цен на препараты с МНН "Сунитиниб" позволит снизить стоимость их закупки в России. Теперь начальная максимальная цена контракта, рассчитанная тарифным методом, будет также составлять не более 1 тыс. 141 рубля за капсулу (без НДС). Ранее на оригинальный лекарственный препарат она составляла 7 тыс. 297 рублей за капсулу", - добавили в ФАС.

Такое снижение стоимости препаратов повысит их доступность для граждан. В медорганизациях они предоставляются бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, отметили в сообщении.

ФАС
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