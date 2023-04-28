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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

ФМБА будет развивать мониторинг биологических, химических и радиационных рисков

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Федеральное медико-биологическое агентство России намерено развивать систему мониторинга биологических, химических и радиационных рисков, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова на расширенной коллегии ведомства.

"Важнейшей задачей агентства на текущий, 2023, и 2024 годы является развитие на территориях ответственности агентства единой информационной аналитической системы мониторинга не только биологических, но и химических, и радиационных рисков", - сказала она.

Кроме того, по ее словам, планируется совершенствование оперативного реагирования на такие угрозы на основе скоординированного межведомственного взаимодействия.

На этом же заседании вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что деятельность федерального референс-центра по выявлению иммунодефицитных состояний организма человека в системе ФМБА должна распространиться на всю страну.

"Участие агентства в обеспечении химической и биологической безопасности страны, один из блоков - это мониторинг биологических рисков. В соответствии с решением правительственной комиссии по вопросам биологической и химической безопасности в системе ФМБА создан федеральный референс-центр по выявлению иммунодефицитных состояний организма человека, это было сделано в конце 2022 года. Необходимо обеспечить его бесперебойную работу и межведомственное взаимодействие с другими заинтересованными ведомствами", - сказала Голикова.

Она добавила, что этот мониторинг должен стать единой системой, охватывающей всю территорию страны. Это, по ее словам, позволит реагировать "на возникающие биологические угрозы".

ФМБА Вероника Скворцова Татьяна Голикова
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