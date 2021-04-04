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Патриарх Кирилл утвердил лишение Андрея Кураева сана

На издание указа наложен мораторий, чтобы протодиакон имел возможность переосмыслить свою позицию

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Патриарх Кирилл утвердил решение епархиального суда Москвы о признании протодиакона Андрея Кураева подлежащим извержению из священного сана, сообщил в воскресенье вечером официальный сайт Русской православной церкви.

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Вместе с тем, согласно резолюции патриарха, решение об извержении протодиакона Кураева из сана вступит в силу после издания указа.

"На издание указа вводится мораторий на время, которое предоставляется протодиакону Андрею для переосмысления своей позиции и возвращения на путь церкви, который был избран им в свое время", - говорится в патриаршей резолюции.

Как сообщалось, 29 декабря 2020 года епархиальный суд усмотрел в заявлениях отца Андрея признаки "хулы на церковь" и признал его подлежащим извержению из священного сана.

Непосредственным поводом для судебного рассмотрения стало то, что 21 апреля 2020 года Кураев опубликовал в своем "Живом журнале" оскорбительную характеристику скончавшегося в тот день от последствий коронавируса протоиерея Александра Агейкина. В декабрьском решении суда также говорилось о признаках клеветнической деятельности протодиакона, в частности, об обвинениях Русской православной церкви в "организации раскола".

Сам Кураев счел решение самым жестким из возможных приговоров церковного суда.

"Выбор, который встал передо мной, это либо становиться на колени, говорить, что никогда больше не буду высказывать свою точку зрения, а буду только транслировать официоз, либо говорить по своей совести. Для меня важнее второе", - подчеркнул отец Андрей, комментируя ситуацию в декабре прошлого года.

Андрей Кураев

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