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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Апелляционный суд признал законным решение о ликвидации Московской Хельсинкской группы

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Первый Апелляционный суд общей юрисдикции утвердил решение о ликвидации правозащитной организации Московская Хельсинкская группа (МХГ) по иску столичного управления министерства юстиции РФ.

Решение Московского городского суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

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Таким образом, решение суда о ликвидации организации вступило в законную силу.

Мосгорсуд 25 мая удовлетворил требование Минюста и ликвидировал организацию.

Согласно исковому заявлению, в ходе проведенной в ноябре 2022 года внеплановой проверки деятельности МХГ за период 2019-2021 гг. ведомством были выявлены различные нарушения. В частности, речь идет о том, что члены МХГ участвовали в мероприятиях за пределами Москвы - в то время как организация, согласно уставу, региональная.

В суде представитель Минюста отметил, что ведомство считает допущенные МХГ нарушения неустранимыми, а ликвидацию организации - соразмерной им.

МХГ требования Минюста не признала. Представители организации просили суд отклонить иск.

Московская Хельсинкская группа была основана в 1976 году советским физиком и правозащитником Юрием Орловым с целью содействия исполнению гуманитарных статей Хельсинкских соглашений 1975 года, посвященных соблюдению гражданских, политических, экономических, социальных, культурных и других прав и свобод человек.

Впоследствии она приостановила свою деятельность и была воссоздана в 1989 году.

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