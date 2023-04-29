В Наро-Фоминске в автомобильной аварии погибли четыре человека, в том числе двое детей

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Ночью в 1:25 в Наро-Фоминске (Московская область), на автодороге Москва - Калуга - Брянск столкнулись несколько автомобилей, в аварии погибли четыре человека, сообщает телеграм-канал прокуратуры Московской области.

"По предварительным данным, на 72 км Киевского шоссе при повороте на улице Московская (Наро-Фоминск) водитель грузового автомобиля КамАЗ совершил столкновение со стоящими на светофоре легковыми автомобилями", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, погибли четыре пассажира одного из автомобилей, в том числе двое детей - 7 и 10 лет.

На место происшествия выехал заместитель Наро-Фоминского городского прокурора Григорий Кучеров, на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, движение на участке автодороги Москва - Калуга - Брянск частично ограничено.