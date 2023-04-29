Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

В Наро-Фоминске в автомобильной аварии погибли четыре человека, в том числе двое детей

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Ночью в 1:25 в Наро-Фоминске (Московская область), на автодороге Москва - Калуга - Брянск столкнулись несколько автомобилей, в аварии погибли четыре человека, сообщает телеграм-канал прокуратуры Московской области.

"По предварительным данным, на 72 км Киевского шоссе при повороте на улице Московская (Наро-Фоминск) водитель грузового автомобиля КамАЗ совершил столкновение со стоящими на светофоре легковыми автомобилями", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, погибли четыре пассажира одного из автомобилей, в том числе двое детей - 7 и 10 лет.

На место происшествия выехал заместитель Наро-Фоминского городского прокурора Григорий Кучеров, на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, движение на участке автодороги Москва - Калуга - Брянск частично ограничено.

Московская область Наро-Фоминск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Режим ЧС введен в Курганской области в связи с пожарами

Режим ЧС введен в Курганской области в связи с пожарами

Что произошло за день: пятница, 28 апреля

В Минэнерго сказали, что продажа "Фортума" и "Юнипро" пока не рассматривается

Суд отправил Елену Блиновскую под домашний арест по обвинению в неуплате налогов

Суд отправил Елену Блиновскую под домашний арест по обвинению в неуплате налогов

Минфин скорректирует законопроект об НДФЛ для уехавших из России сотрудников

Минфин скорректирует законопроект об НДФЛ для уехавших из России сотрудников

Визовый центр Франции ввел предоплату на бронирование слотов для россиян

Визовый центр Франции ввел предоплату на бронирование слотов для россиян

Апелляционный суд признал законным решение о ликвидации Московской Хельсинкской группы

Минфин рассчитывает удержать дефицит бюджета-23 в пределах запланированных 2% ВВП

Патриарх Кирилл лишил священного сана протодиакона Андрея Кураева

Патриарх Кирилл лишил священного сана протодиакона Андрея Кураева

Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за госизмену

Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за госизмену
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });