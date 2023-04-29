Военные РФ заявили об ударе по месту нахождения командного состава группировки "Херсон"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Войска РФ 28 апреля нанесли групповой удар морским оружием большой дальности по месту расположения командного состава группировки войск вооруженных сил Украины (ВСУ) "Херсон", заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в субботу.

Он заявил, что цель удара достигнута.

Штурмовые отряды ведут бои на западных окраинах Артемовска (Бахмута), заявил Конашенков.

"Подразделения Воздушно-десантных войск оказывали поддержку штурмовым отрядам с флангов", - сказал он.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Южной" группировки войск пресечены попытки противника контратаковать из районов населенных пунктов Часов Яр, Калинина и Красное Донецкой народной республики", - сообщил он.

"За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено семь самолетовылетов. Артиллерией "Южной" группировки войск выполнено 58 огневых задач", - заявил Конашенков.

"Общие потери противника на данном направлении составили более 575 украинских военнослужащих и наемников, два танка, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", одна гаубица Д-30, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказал он.

За сутки уничтожены два оружейных склада армии Украины в районе населенных пунктов Шахтерское и Успеновка в ДНР, сбит украинский вертолет Ми-8 в районе Райгородки в ЛНР, заявил Конашенков.

По его словам, за прошедшие сутки российскими военными были пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп: четырех на купянском направлении и одной в ДНР.

По направлениям

"На купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Каменка, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка (ЛНР). Потери противника составили более 70 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, автомобиль с боеприпасами, два пикапа, а также одна гаубица Д-20", - сказал Конашенков.

Он отметил, что на красно-лиманском направлении российской авиацией и артиллерией уничтожено до 75 украинских военнослужащих, две боевые бронемашины, три автомобиля, а также две гаубицы Д-20 и Д-30 в районе Островского (ЛНР), населенных пунктов Терны, Торское, Серебрянка и Григоровка (ДНР).

"На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Новополь и Успеновка (ДНР). За сутки потери противника составили свыше 85 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-20 и Д-30", - сказал Конашенков.

По словам генерала, на херсонском направлении за сутки уничтожено до 20 украинских военных, два автомобиля и гаубица Д-30.

Всего за сутки войсками РФ поражены 92 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 126 районах, уничтожено 14 украинских беспилотников, перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, заявил Конашенков.