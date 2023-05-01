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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:15

В Гаване будет открыт центр обучения русскому языку

В Гаване будет открыт центр обучения русскому языку
Гаванский университет
Фото: Ernesto Mastracusa/Getty Images

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - В столице Кубы будет открыт центр обучения русскому языку; доставлено все необходимое оборудование, заявил статс-секретарь, заместитель министра просвещения РФ Андрей Корнеев.

Он отметил, что все необходимое оборудование уже доставлено на Кубу.

По словам Корнеева, центр будет оборудован интерактивной доской, компьютерной техникой, шлемом виртуальной реальности и другим необходимым оборудованием для интересного и комфортного изучения русского языка и предметов на нем.

Замглавы Минпросвещения добавил, что в центре в очном формате на безвозмездной основе будет организовано обучение граждан Республики Куба по уровневым образовательным программам по русскому языку как иностранному. Оператором проекта определен ФГБОУ ВО "Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко". Центр будет открыт на территории Гаванского университета в середине мая этого года.

Корнеев в составе делегации, возглавляемой председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным, 29 апреля посетил Республику Куба и принял участие в первом заседании комиссии по сотрудничеству между нижней палатой российского парламента и кубинской Национальной ассамблеей народной власти.

Минпросвещения РФ Куба
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