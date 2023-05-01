Более 4,2 тыс. человек заболели COVID-19 за сутки в РФ

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 4 242 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 5 341 заболевший, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 1 099.

За минувшие сутки от коронавируса скончался 31 человек, накануне сообщалось о 34 умерших.

Выздоровел за сутки 4 681 человек, или на 18,2% меньше в сравнении с 30 апреля.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22,85 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, 398 336 умерших и 22,25 млн выздоровевших.