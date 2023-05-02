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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:28

В РФ за сутки выявили 3 404 новых случая COVID-19

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 3 404, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 4 242 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 838.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 30 человек, накануне сообщалось о 31 умершем.

"Выздоровели за сутки 4 503 человека, или на 3,8% меньше в сравнении с 1 мая", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 858 855 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 398 366 умерших и 22 259 078 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 02 мая 2023 годаПандемия коронавируса
COVID-19 коронавирус
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