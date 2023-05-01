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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

В Брянской области ликвидирован пожар на месте подрыва ж/д путей и схода поезда

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Ликвидирован пожар на месте схода грузового поезда на перегоне Унеча-Рассуха Брянской области, сообщает пресс-служба РЖД.

Отмечается, что на месте работают 3 восстановительных поезда и ремонтные бригады железнодорожников. РЖД напоминает, что в результате схода произошло возгорание локомотива и двух цистерн. Пострадавших нет.

Для мониторинга экологической обстановки, ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на место отправлена экологическая лаборатория МЖД и бригада "Экоспас".

Также в РЖД отметили, что пригородные поезда Брянск – Унеча следуют укороченным маршрутом до станции Почеп и обратно.

Пассажиры поездов №202, 204 Новозыбков – Москва и №86 Климов – Москва будут доставлены из Новозыбкова и Климова соответственно на автобусах в Брянск, откуда будет организована их отправка по маршруту до Москвы.

Локомотив и семь грузовых вагонов сошли с рельсов на перегоне Унеча - Рассуха утром в понедельник. Причиной инцидента стал подрыв железнодорожных путей.

Брянская область Александр Богомаз РЖД
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