Российские военные ночью нанесли ракетный удар по объектам ВПК Украины

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - В ходе ночного удара по объектам на Украине нарушена работа предприятий по производству боеприпасов, вооружений и военной техники для украинских войск, все назначенные цели поражены, заявили в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесён групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в понедельник.

"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - заявил он.

"Нарушена работа предприятий, осуществлявших выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники для украинских войск", - сообщил Конашенков.