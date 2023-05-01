В зоне СВО за сутки пресечена деятельность восьми диверсионных групп ВСУ

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток пресекли деятельность восьми диверсионных групп ВСУ на ряде направлений.

"В районах населенных пунктов Масютовка, Кисловка, Синьковка Харьковской Области, Новоселовское и Розовка Луганской народной республики пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его данным, также пресечена деятельность трех диверсионных групп в районах населенных пунктов Торское, Сладкое Донецкой народной республики и Невское Луганской народной республики.

"В районе населенного пункта Избицкое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й механизированной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Угледар Донецкой народной республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ", - заявил Конашенков.

Он сообщил, что на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Привольное Донецкой народной республики и Малая Токмачка Запорожской области.