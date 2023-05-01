Более 470 тыс. россиян приняли участие в праздновании Первого мая

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Праздник Весны и Труда в регионах РФ прошел без происшествий; в нем приняли участие порядка 470 тысяч человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"1 мая более чем в 1100 населенных пунктах Российской Федерации состоялось свыше 1500 мероприятий, в которых приняли участие около 473 тысяч человек. В ходе торжеств, посвященных Празднику Весны и Труда, нарушений общественного порядка не допущено", - сказала Волк журналистам в понедельник.

Правопорядок на праздниках обеспечивали свыше 19 тысяч сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители общественных формирований правоохранительной направленности.

В настоящее время полицейские продолжают охранять правопорядок на проводимых мероприятиях, добавила Волк.