Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" поручено удвоить выпуск высокоточного оружия

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что нужно в кратчайшие сроки удвоить объемы производства высокоточных средств поражения, выпускаемых корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ).

"Предприятие выполняет государственный оборонный заказ в установленные сроки. Сейчас необходимо в кратчайшее время удвоить объемы производства высокоточных средств поражения", - сказал он.

По словам министра, предприятие поставляет в зону специальной военной операции широкую номенклатуру авиационного и морского оружия, "многое из которого не имеет аналогов".

"По некоторым новейшим типам вооружения корпорация перешла на серийное производство, в сжатые сроки, завершив все этапы разработки. Продолжается создание перспективных, модернизированных и существующих образцов", - заявил Шойгу.

Он также сообщил, что количество закупаемых Министерством обороны основных образцов вооружения возросло в 2,7 раза, а особо востребованных - в 7 раз по сравнению с началом 2022 года.

"Руководством страны перед оборонными предприятиями поставлена задача в сжатые сроки увеличить темпы и объемы производства, приняты необходимые оперативные меры, - напомнил министр. - Действия российских группировок войск в ходе спецоперации во многом зависят от своевременного пополнения запасов вооружения, военной техники и средств поражения".

"Эффективно заработала система межведомственного взаимодействия, которая координирует работу всех заинтересованных органов, обеспечивает оперативное решение проблемных вопросов", - отметил Шойгу.

По его словам, осуществляется круглосуточный контроль за всеми этапами выполнения гособоронного заказа - от контрактации и выделения финансовых средств до поставки готовой продукции в войска.