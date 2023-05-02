МИД РФ не располагает информацией о планах провести встречу по зерновой сделке на этой неделе

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В Москве не располагают информацией о планирующейся на этой неделе встрече участников "зерновой сделки", сообщили во вторник в МИД России.

"Информации о какой-либо встрече к российской стороне не поступало", - заявили на Смоленской площади.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что переговоры по вопросам, связанным с ходом реализации "черноморской инициативы" при участии всех сторон (Россия, Турция, Украина и ООН) этой договоренности намечены на среду.