Трамвайное движение возобновлено в Мариуполе

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Трамвайное движение запущено в Мариуполе после восстановления петербургскими специалистами, сообщил в ходе ВКС губернатор Петербурга Александр Беглов.

"Одна из важных задач, которые вы поставили для нашего города, - восстановление мариупольского трамвая. Ваше поручение выполнено. Петербуржцы сделали все, чтобы восстановить движение к 90-летию мариупольского трамвая", - сказал Беглов во время обращения к президенту РФ Владимиру Путину.

По словам президента, запуск трамвайного движения - значимое событие, но выступает лишь первым этапом в программе обновления парка общественного транспорта в Мариуполе.