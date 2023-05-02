Минприроды закупит около 500 беспилотников для мониторинга заповедников

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Минприроды до 2030 года планирует закупить почти 500 беспилотников для государственных инспекторов особо охраняемых территорий в рамках профильного нацпроекта, сообщил на совещании у президента глава министерства Александр Козлов.

"Дроны очень помогают госинспекторам в мониторинге за животными и за ситуацией в целом, например, обнаруживать лесные пожары. Мы подали заявку в Минпромторг почти на 500 беспилотников до 2030 года для 78 учреждений для включения в национальный проект "Беспилотные авиационные системы"", - сказал он.

Министр напомнил, что в 2023 году с помощью беспилотников пересчитывалит белых медведей в северных регионах.