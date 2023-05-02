Россельхозбанк в 2022 году увеличил кредитование малого агробизнеса на 7%

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Россельхозбанк в 2022 году предоставил малому, среднему и микробизнесу в сельском хозяйстве кредиты на 109 млрд рублей, что на 7% больше, чем годом ранее, сообщил директор Ставропольского филиала банка Алексей Сенокосов на Кавказской инвестиционной выставке в Минеральных Водах.

Из этой суммы 64 млрд рублей было направлено на финансирование сезонных полевых работ. Активная поддержка малого агробизнеса продолжилась и в этом году. В первом квартале объем кредитования вырос почти в 1,6 раза, до 59,2 млрд рублей.

"Фермеры для нас - ключевые клиенты, мы стараемся всемерно помогать развитию фермерского движения. Для этого у нас есть и меры финансовой поддержки, в том числе по льготным государственным программам, и целый комплекс обучающих мероприятий и цифровых сервисов для развития бизнеса", - отметил Сенокосов, напомнив про начавшийся в 2020 году образовательный проект "Школа фермера" и экосистему "Своё".

По данным Росстата, на долю малых форм хозяйствования приходится около 65% посевной площади. Они производят более 58% зерновых, почти 67% подсолнечника, более 72% мяса крупного рогатого скота, около 60% молока (данные за 2021 год), значительные объемы картофеля, плодоовощной продукции.

По данным Всероссийской сельскохозяйственной микропереписи, проведенной в 2021 году, количество фермерских хозяйств сократилось до 102,4 тысячи со 136,7 тысячи в 2016 году, индивидуальных предпринимателей - до 20,8 тысячи с 38 тысяч. Площадь сельхозугодий на одно фермерское хозяйство выросла до 456,3 га с 226,5 га пять лет назад. Расширили свои сельхозугодья и индивидуальные предприниматели - до 306,6 га против 119,1 га (на одно хозяйство).