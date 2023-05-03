Патрушев заявил, что страны НАТО открыли десятки центров по обучению украинских военных

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Страны НАТО открыли десятки центров по подготовке солдат для украинской армии, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Альянс модернизировал военную инфраструктуру вблизи наших границ, увеличил масштабы и интенсивность оперативной и боевой подготовки войск. Поставляет технику, вооружение на Украину, открыл десятки центров по подготовке солдат для украинской армии", - сказал Патрушев в интервью газете "Известия".

Он заявил, что НАТО также развернул на территории стран Восточной Европы дополнительные воинские контингенты. "В регионе дислоцируются около 60 тыс. американских военнослужащих", - заявил секретарь Совбеза.

"Западные спецслужбы обучают террористов и диверсантов для совершения преступлений на территории нашей страны, рассчитывая внушить страх населению России, подорвать конституционные устои нашего государства", - сказал он.