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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Эстония предложила предоставить Украине четкую программу по вступлению в НАТО

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Целью Эстонии на саммите НАТО в Вильнюсе будет предоставление Украине четкой программы действий по вступлению в альянс, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на встрече с в Брюсселе генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Они обсудили дальнейшую поддержку альянсом Украины и подготовку к предстоящему в июле Вильнюсскому саммиту, сообщила пресс-служба МИД Эстонии.

"Как недавно пожелал президент Украины Владимир Зеленский в Финляндии, мы также хотим, чтобы Украина стала 33-м полноправным членом оборонного альянса после Швеции", - сказал Цахкна.

По его словам, "единственная гарантия безопасности Украины - это членство в НАТО".

Министр также заявил, что страны альянса должны приступить к реализации новой стратегии НАТО, согласованной в минувшем году в Мадриде.

"В новой ситуации с безопасностью все союзники должны увеличить свои расходы на оборону до 2,5% ВВП к 2030 году. Расходы Эстонии на оборону уже в следующем году превысят 3% ВВП", - сообщил глава МИД.

Кроме того, он выразил надежду, что Турция и Венгрия ратифицируют членство Швеции в альянсе до намеченного на июль саммита НАТО в Вильнюсе.

МИД НАТО Украина Эстония Маргус Цахкна Йенс Столтенберг
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